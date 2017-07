Mosselfeesten Hoop en Vlijt

Westerlo - Koninklijke Fanfare Hoop en Vlijt uit Westerlo organiseert haar jaarlijkse mosselfeesten op 15, 16 en 17 juli in de Garve, Asberg 8 in Westerlo.

Op zaterdag 15 juli opent de keuken om 16 uur. Zondag 16 juli gaat de keuken open om 11.30 uur en op maandag 17 juli worden de kookvuren om 16 uur ontstoken. Ook verkrijgbaar: omelet, spek met eieren en spaghetti. Op alle drie deze dagen sluit de keuken om 21 uur. De mosselfeesten gaan door in de Garve, het lokaal van Die Spelewei en Hoop en Vlijt op de Asberg in Westerlo. Er is een ruime parking aan het lokaal.