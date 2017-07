Zomerwandelingen zijn groot succes

Westerlo - Toerisme Westerlo organiseert tijdens de maanden juli en augustus op dinsdagavond een zomerwandeling in één van de zeven deeldorpen van de gemeente. Vorige week waren er meer dan 500 deelnemers voor de wandeling in Tongerlo en gisterenavond waren er ondanks het minder goede weer nog ruim 300 wandelaars in Westerlo-centrum.

De eerstvolgende wandeling is voorzien op dinsdag 18 juli met vertrek om 19 uur aan camping 't Heultje, Kempische Ardennen 1 in Heultje. Het wordt een verrassende wandeling van 5 km in en rond de campings van Heultje.

Bij vertrek en aankomst krijgt elke wandelaar een traktatie. Deze dorpswandelingen passen in het project van Westerlo Opgeruimde Gemeente, wat ook een sociaal en cultureel project is.