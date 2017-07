Nieuwe wijkagent voor Tongerlo en Westerlo-centrum

Westerlo - Vanaf 1 juli hebben zowel Westerlo-centrum als Tongerlo een nieuwe wijkagent. Yves Hoes krijgt Tongerlo onder zijn hoede en Kirsten Van Aerschot Westerlo-centrum.

Inspecteur Yves Hoes, die tot 30 juni wijkagent was in Westerlo-centrum, wordt wijkagent in Tongerlo. Inspecteur Kirsten Van Aerschot verlaat de dienst interventie om wijkagent in Westerlo-centrum te worden. Beiden werken vanuit het veiligheidscentrum in Westerlo en zijn telefonisch te bereiken op 014/53.96.00 en via mail westerlo@politiezuiderkempen.be