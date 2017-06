Kerken blijven kerken in Westerlo

Westerlo - Ook in onze gemeente zijn de gesprekken bezig over de toekomst van de zeven parochiekerken en twee kapelletjes. Enkele weken geleden was er daarom in de parochiekerk van Oosterwijk een open avond waarop de eerste resultaten gepresenteerd werden. Op 26 juni wordt het kerkenplan voorgelegd op de gemeenteraad.

Alle gemeenten moeten van de Vlaamse overheid, samen met de lokale kerkelijke overheden, een kerkenbeleidsplan opmaken voor de gemeente. Dat plan moet leiden tot een langetermijnvisie op de plaatselijke parochiekerken. Voor Westerlo kiest men er alvast voor om op korte, middellange en lange termijn om de zeven kerken te behouden voor de erediensten en sporadisch, zoals nu, voor opvoeringen en concerten.

Wil je de presentaties van de open avond nog eens nalezen? Dat kan op www.westerlo.be Het kerkenbeleidsplan werd samen met de opmerkingen van de open avonden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en ging daarna naar de bisschop. Als de bisschop het plan goedkeurt, wordt het op 26 juni voorgelegd aan de gemeenteraad.