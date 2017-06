Zomerbar aan beddermolen

Westerlo - Zomervakantie, dat betekent Zomerbar aan de Beddermolen in de Molenwijk in Tongerlo. Het openingsfeest start op vrijdag 23 juni om 18 uur. Het is een avond met muziek, kunst, drank en zomers vertier.

Er zijn optredens van Aedell Wollf (soul), Sheik Yerbouti (funk), DJ Twisted Melon en Serendipity Sound. Op zaterdag 24 juni is er een Retro Rock A Billy Funk & Soul Feest met de Johnny Cash Tributeband Radio Tennessee en funk & soul dj’s van eigen bodem. 's Namiddags zijn er oldtimer auto’s en brommers te bezichtigen, de speelweide is open vanaf 14 uur. Zondag 25 juni kan je aan de Beddermolen gezellig terrassen met achtergrondmuziek, hapjes en zomerse drankjes. Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie. Afsluiten gebeurt met een akoestisch optreden van Albino en Red Cloud.

Zomerbar open tot 30 juli

In de zomermaanden is de Zomerbar open van woensdag 28 juni tot zondag 2 juli, van woensdag 5 tot zondag 9 juli, van woensdag 19 tot zondag 23 juli en van woensdag 26 tot zondag 30 juli, telkens dus van woensdag tot zondag. Op woensdag enkel bij goed weer. Je kan er terecht voor zomers plezier, lekker eten en drinken, optredens, workshops, activiteiten en theater.

www.zomerbarwesterlo.be

Facebookpagina De Z-bar