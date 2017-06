Zoelse Feesten aan negentiende editie toe

Westerlo - Op zondag 18 juni organiseren chiro De Keten, KWB en VT Wezo, de Zoelse Feesten. Dit gebeuren vindt voor de negentiende keer plaats voor evenementenhal de Zoerla. Bij regenweer gaat alles door in de Zoerla.

Vanaf 13 uur zal één grote biertent van de verschillende verenigingen open zijn. Elke bezoeker kan er iets drinken en er zijn gratis pannenkoeken te verkrijgen. Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie. Vanaf 14 uur treedt muziekgroep Koppel-Teken op. Zij brengen folk en Nederlandstalige muziek. Om 17 uur is het dan de beurt aan de rock en surfgroep The Batsons. DJ Franky zorgt voor de nodige muziek tussen de optredens. De toegang is gratis.