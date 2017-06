Westerlo - De KWB van Zoerle-Parwijs organiseert op zondag 25 juni haar negende Paradijswandeling. Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur aan het Ontmoetingscentrum in de Smissenhoekstraat. Deze activiteit kadert in het wandelcriterium van FALOS en KWB.

De deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 6, 8, 12, 15 of 20 km. Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur in het Ontmoetingscentrum in de Smissenhoekstraat in Zoerle-Parwijs. De deelnameprijs bedraagt 1,20 euro voor leden en 1,50 euro voor niet-leden. Kinderen jonger dan 12 jaar wandelen gratis mee. Na afloop zijn er soep, pannenkoeken en Brusselse wafels verkrijgbaar.