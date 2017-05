Leerlingen pakken milieuproblematiek fijn stof aan

De 37-jarige Dieter Van de Wouwer uit Heultje ziet zijn jongensdroom uitkomen. Hij studeert dit jaar af als onderwijzer. Dieter voert zijn bachelorproef uit over het onderwerp STEM in het vijfde en zesde leerjaar van basisschool de Schatkist in Westmeerbeek. “Voor dit eindwerk spitste ik me toe op het feit dat er binnen het STEM-onderwijs weinig meisjes zitten. Meisjes kijken anders naar wetenschap en techniek dan jongens. In mijn bachelorproef ga ik op zoek naar methodieken om meisjes warm te maken voor STEM. Dat doe ik op mijn stage door te werken rond de gezondheidsrisico’s van fijn stof. Via verschillende werkvormen waar zowel jongens als meisjes zich bij thuis voelen probeer ik hen warm te maken voor STEM.”

Fijn stof

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar deden eerste theoretische kennis op over de oorzaak, gevolgen en verspreiding van fijn stof. Actuele metingen van fijn stof werden geanalyseerd. Op basis van de heersende wind werd bekeken vanwaar het fijn stof kwam. Nadien gingen de leerlingen zelf aan de slag.“Via opzoekingswerk kwamen we te weten dat mos en varens goede filters zijn voor fijn stof”, vertelt Lise. “We hebben zelf een bewateringsinstallatie mogen maken. We hebben ontdekt dat we zonder techniek nergens staan. We hebben geleerd dat plantjes helpen om fijn stof op te ruimen. “ Het laatste woord geven we aan Inday. “Ik dacht dat je bij STEM alleen saaie dingen moest leren. Maar dat is dus niet waar, je mag van alles bouwen. Wetenschap en techniek zijn wel echt belangrijk. Anders leven we terug zoals in de oertijd.”