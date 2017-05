Wereldwinkel op de fiets

Westerlo - Op 14 mei gaan de Kempense Wereldwinkels fietsen. Zo willen ze kilometers verzamelen om de afstand te verkleinen tussen producenten in het Zuiden en politici hier. Vanaf 14 uur verzamelen de Kempense fietsers aan het KSA lokaal in Lichtaart.

Er is een muzikaal onthaal met een hapje en een drankje en een slotfeest om 17 uur. In Westerlo verzamelt men om 13 uur aan de Wereldwinkel op de Merodreef. Om 13.30 uur kan men aansluiten aan het Lindenhof in Oevel.



Op zaterdag 13 mei kan iedereen zijn beste (fiets)beentje voorzetten in de wereldwinkel zelf. Er staat een hometrainer klaar zodat diegenen die niet op zondag mee fietsen, toch een aantal kilometers kunnen verzamelen. De wereldwinkel is open van 10 tot 17.30 uur.