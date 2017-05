Westerlo - De Hypermarkten Carrefour en supermarkten Market werken sinds jaren dagelijks samen met lokale goede doelen om hun onverkochte producten te verdelen onder de minstbedeelden. Om die reden lanceerden Carrefour en de Carrefour Foundation eind vorig jaar opnieuw de Solidariteitsklik. Deze sociale actie heeft als bedoeling om de minstbedeelden te ondersteunen door lokale goede doelen te helpen om zich beter uit te rusten.

Van 15 november tot 18 december 2016 riepen 79 Hypermarkten Carrefour en Markets, en evenveel goede doelen, de klanten en sympathisanten op om voor hun favoriete sociale project te stemmen op www.solidariteitsklik.be. Met in totaal meer dan 200.000 stemmen werd deze oproep veelvuldig beantwoord. Hierdoor kan de Carrefour Foundation 79 sociale projecten steunen, en hen een dotatie van 1.000 tot 20.000 euro toekennen.

11.000 euro voor Mivas vzw Goed Gevoel

Mivas vzw Goed Gevoel behaalde uiteindelijk de 8e plaats in het klassement (Hypermarkten) en ontvangt zo een dotatie van 10.000 euro van de Carrefour Foundation, dankzij de steun van de Hypermarkt Carrefour van Lier. Daarenboven krijgt de vereniging een dotatie van 1.000 euro, dankzij de steun van Hypermarkt Carrefour Westerlo, goed dus voor een totaal van 11.000 euro.

Goed Gevoel verenigt in haar sociale kruidenier ’t Hofke en sociaal restaurant Kome Nete mensen in armoede, vrijwilligers en werknemers om armoede in Lier en de omliggende gemeenten te bestrijden. Samen met de partnerorganisaties creëren ze een ontmoetingsruimte waar mensen contacten opbouwen, hun netwerk verbreden en kansen tot ontplooiing vinden. Goed Gevoel biedt basisproducten en betaalbare, gezonde voeding aan.

De geldprijs van 11.000 euro zal goed besteed worden, aangezien de vereniging wilt investeren in een nieuwe bestelwagen en een industriële afwasmachine. Daarnaast zou ze ook graag de inrichting achter het buffet van het sociale restaurant verbeteren volgens de strenge normen van het FAVV.