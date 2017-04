Toerisme Westerlo trapt toeristisch seizoen af

Westerlo - Toerisme Westerlo stelde het nieuwe toeristisch seizoen voor tijdens de tweede editie van het foodfestival. Geen droge kost, maar met een waaier van activiteiten voor jong en oud trekken ze de zomermaanden in

"We zijn ontzettend trots omdat we dit jaar een volwaardig toeristisch programma kunnen voorstellen", vertelt schepen van Toerisme Kristof Welters. "De mensen van Toerisme Westerlo hebben samen met tal van Westelse verenigingen een uniek programma uitgewerkt. Een mix van wandelingen, kinderanimatie, workshops, terrasjes en livemuziek garandeert feest voor jong en oud." Blikvangers zijn het Merodefestival en de Molenfeesten aan de gerestaureerde beddermolen in Tongerlo. Twee nieuwe evenementen in een uitzonderlijk mooi Kempens kader. Tijdens de zomermaanden worden er elke dinsdagavond wandelingen georganiseerd in de zeven deeldorpen van Westerlo. De eerstvolgende activiteit is de opendeurdag in het Sprookjesbos op zondag 7 mei. "Met jaarlijks ruim 50 000 overnachtingen zit het toerisme in Westerlo in de lift. Het fietsknooppunt aan de abdij van Tongerlo is één van de drukste in de provincie Antwerpen. De mensen weten dus de weg naar Westerlo te vinden. Met ons volwaardig toeristisch programma willen we onze slogan 'Parel der Kempen' ook kracht bij zetten."

Info : www.toerismewesterlo.be