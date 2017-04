Opnieuw negatief advies voor tankstation op Olenseweg

Westerlo - Het college van burgemeester en schepenen heeft opnieuw een negatief advies gegeven over de aanvraag van Gabriëls & Co voor een milieuvergunning. Gabriëls & Co wil een tankstation starten langs de Olenseweg in Oosterwijk.

In 2014 werd de vorige aanvraag al eens geweigerd. In deze nieuwe aanvraag zaten geen elementen die tegemoet kwamen aan de opmerkingen van toen over de milieueffecten, mobiliteit en ruimtelijke draagkracht. Tijdens het openbaar onderzoek waren er 685 bezwaren. Het negatieve advies gaat naar de provincie Antwerpen, die uiteindelijk beslist over de aanvraag.