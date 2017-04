Oudste lid van KVC Westerlo overleden

Westerlo - Louis Wouters (94), alias de kadet, was het oudste lid van KVC Westerlo. De man is tijdens het weekend overleden. Louis was meer dan 80 jaar verbonden aan de club en woonde sinds 2016 in WZC Parel der Kempen.

Louis Wouters verwierf zijn alom gekende bijnaam toen hij in 1938, op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van KVC Westerlo, debuteerde. Als jonge kadet mocht hij zich meteen bewijzen tussen ervaren teamgenoten.

Tien jaar later hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak voor een job als trambestuurder in ­Mechelen. Louis Wouters besloot om in het bestuur van de voetbalclub te stappen en tevens dienst te doen als chauffeur van de spelersbus. Jaren later verwierf hij faam als stadionomroeper. Een taak die hij met veel enthousiasme vervulde. Op het moment dat KVC Westerlo naar eerste klasse promoveerde, liet hij zich in deze functie vervangen. Wouters assisteerde zijn opvolger Dirk Zeinstra met het bijhouden van de tussenstanden via de radio en nog later hielp hij op het secretariaat met het kopiëren van de ploegopstellingen.

“Louis heeft veel voor onze club betekent”, klinkt het bij KVC ­Westerlo. “Tot eind vorig seizoen was hij nog actief bij het clubleven betrokken. Daarna ging het bergaf met zijn gezondheid en besliste hij om zijn intrek te nemen in WZC Parel der Kempen.”

De begrafenisplechtigheid van Louis Wouters vindt plaats op ­zaterdag 29 april om 10 uur in de Sint-Lambertuskerk van ­Westerlo.