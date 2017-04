Westerlo - Van april tot oktober neemt de gemeente, bovenop de normale dienstverlening, elke straat, grondig onder handen. De gemeente heeft seizoensarbeiders aangenomen zodat er meer ruimte is voor de actie. Het wordt een campagne die zichtbaar zal zijn in de straat, in het dorp en in heel de gemeente.

De campagne loopt van april tot oktober. De gemeente is daarbij in vier zones opgedeeld met de Olenseweg-Zoerlering-Bergveld en de Wimp-Geneinde-Tolhuis als zonegrenzen. Zo zijn er vier zones die achtereenvolgens aan beurt komen: eerst Oosterwijk en Voortkapel (zone 1), daarna Heultje (zone 2), daarna Oevel en Oosterwijk (zone 3) en tenslotte Tongerlo, Westerlo en Zoerle-Parwijs (zone 4), telkens tot aan de zonegrenzen.

In die periode wordt het zwerfvuil opgeruimd, plantsoenen gehakt en gewied, goten en boordstenen afgerand, verkeersborden, distributiekasten en straatmeubilair gekuist, goten en verhardingen mos- en onkruidvrij gemaakt en geveegd, ondergrondse hydranten vrijgemaakt en geverfd, scheve palen rechtgezet en beschadigde en vervaagde verkeersborden vervangen en bermen opgevuld.

Enkele weken voor de gemeentearbeiders in je straat neerstrijken, krijg je een briefje in je brievenbus met meer uitleg over wat men in je straat gaat doen.

Westerlo Opgeruimde Gemeente stopt niet in oktober. De gemeente zoekt ook mensen die verantwoordelijke willen worden voor hun straat. Straatverantwoordelijken geven snel opmerkingen van de buurt door aan het meldpunt, ruimen zwerfvuil en signaleren kleine probleempjes zoals kapotte straatverlichting, volle bladkorven, scheve stoeptegels,... Geïnteresseerd ? Geef je naam dan op via meldpunt@westerlo.be.