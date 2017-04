Heemmuseum opent deuren met tentoonstelling rond 'Verzorging vroeger'

Westerlo - Erfgoeddag, nu zondag 23 april, is traditioneel de openingsdag van het museumseizoen in het heemmuseum in Oevel. In het kader van het thema 'Zorg' heeft heemkring Ansfried een tentoonstelling samengesteld rond 'verZORGing vroeger'.

De bezoeker krijgt in deze tentoonstelling een beeld van de verzorging vroeger met: de geneeskunde vroeger, de dorpsdokter en zijn medische instrumenten, het winkelaanbod aan verzorgingsproducten, gezondheidszorg in en buiten de school, de zielenzorg en 'maandag wasdag'. Het museum is op 23 april open van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. De tentoonstelling loopt tot en met Open Monumentendag op 10 september.

Meer info : Paul Hermans : 0498/503097.