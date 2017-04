Westerlo - Op donderdag 20 april organiseert Groen Westerlo in de Merodezaal in Heultje in het kader van Zuiderse Zoenen een gespreksavond over een duurzame gemeente onder de titel 'Welkom in Groenegem'.

Net als veel gemeenten kampt ook Groenegem met verspreide woningen, plattelandsvlucht en vergrijzing. Hoe gaan we daar mee om? Hoe vertalen we duurzame mobiliteit naar deze niet-stedelijke context? En wat is onze kijk op de lokale economie? ”Samen met het publiek verfijnen we onze visie op het buitengebied", vertelt Lud de Coster. "Niet met grote theorieën, maar wel met concrete realisaties van gemeenten waar Groenen mee aan het stuur zitten. Gastspreker is Jeremie Vaneeckhout (ondervoorzitter Groen), schepen in zijn geboortedorp Anzegem, een plattelandsgemeente net als Westerlo. Het wordt een avond vol informatie en inspiratie waar we samen met de aanwezigen op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor Westerlo.”

Praktisch :

- Gespreksavond “Welkom in Groenegem”

- donderdag 20 april om 19.30 uur

- De Merodezaal, Heultjedorp 1, Heultje

Meer info : Lud de Coster - 0476 27 45 55