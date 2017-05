Opendeurdag Sprookjesbos

Westerlo - Op zondag 7 mei zet het sprookjesbos zijn deuren open voor het grote publiek. Vooral kinderen tot 10 jaar zullen een onvergetelijke namiddag beleven. In het bos komen de kinderen o.a. sprookjesfiguren, een gekke clown, een Bosgodin, een peperkoeken huisje en een reuze laars tegen.

Er is ook een zwiermolentje en de kinderen kunnen eendjes vissen. Elk ingeschreven krijgt een pannenkoek. Kom je sprookjespakket met kaboutermuts voor de sprookjeswandeling op voorhand kopen bij Toerisme Westerlo. Dat is voordeliger en dan moet je ook niet meer aanschuiven op zondag 7 mei. Het kost 3,50 euro per kind. Wil je toch de dag zelf inschrijven? Dat kan aan het Boswachtershuis tussen 13.30 en 15 uur. Dan betaal je 5 euro per kind.