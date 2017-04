Oud Godshuis toegankelijk op Erfgoeddag

Westerlo - In het Oud Godshuis op de Verlorenkost kan je op Erfgoeddag op zondag 23 april naar demonstraties van leerlingen van SILA en van het Rode Kruis gaan kijken. Het is ook het startpunt voor een herinneringswandeling met fotozoektocht.

Het Oud Godshuis in de Verlorenkost dateert van 1883 en is gebouwd door Pierre Langerock, dezelfde architect als het gemeentehuis, in opdracht van gravin Jeanne de Merode. Het was het hospitaal van Westerlo. Sinds 1984 maakt het deel uit van de Sint-Lambertusscholen.

Op Erfgoeddag kan je in Lokaal Dienstencentrum TerHarte naar workshops over gezonde voeten en over Bewegen, back to the basics. Content(d)ement, het lokale initiatief om mensen die te maken krijgen met dementie te ondersteunen, heeft er een infostand. Er zijn tentoonstellingen en presentaties over honderdjarigen, de geschiedenis van de zorg, bewegen vroeger en nu en terug in de tijd. Er staat een oude zwiermolen voor kinderen en café 't Rietje is omgetoverd in retrostijl.

Lokaal Dienstencentrum TerHarte is het kloppende hart van de zorgsite in de Verlorenkost waar ook het OCMW en Woonzorgcentrum Parel der Kempen gevestigd zijn.

Erfgoeddag is ook de traditionele openingsdag van het seizoen van het Heemmuseum in Oevel. Op Erfgoeddag is er ook een zoektocht in het museum. Het Heemmuseum in de Sint-Michielsstraat in Oevel is het levende geheugen van de gemeente. Vroeger was het de pastorie van Oevel. Het is de thuisbasis van Heemkring Ansfried en van de Erfgoeddag.