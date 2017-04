Westerlo op culturele uitstap naar Brugge

Westerlo - Op zaterdag 23 september kunnen alle inwoners van Westerlo mee op culturele uitstap naar Brugge. Westerlo op stap is een tweejaarlijks evenement waaraan elk jaar ongeveer 1500 Westerlonaren deelnemen. Je kan kiezen uit achttien programma’s.

Met de trein spoort men 's morgens vanuit Herentals samen naar Brugge. Na de inschrijving krijg je enkele weken op voorhand info over het vertrek- en aankomstuur, een stadsplan, de nodige tickets en het gekozen programma.

Inschrijven kan tot 23 april via het e-loket op www.westerlo.be. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Na je inschrijving via het e-loket krijg je een bevestiging per e-mail en de betaalinformatie. Deelnemen kost 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen tot en met 3 jaar gaan gratis mee.