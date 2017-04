Westel Musical viert jubileum jaar met hartveroverende musical

Westerlo - Westel Musical bestaat ondertussen 10 jaar. Zij vieren dit met een magische voorstelling de musical Beauty and the Beast. De betoverende muziek, imposante decors en kleurrijke kostuums maken van deze show een lust voor het oog en het oor. Westel Musical brengt deze voorstellingen met meer dan 25 castleden en een 20-koppig orkest.

Disney's Beauty and the Beast, de internationale Broadway musical, is een sprookje voor het hele gezin. Het verhaal volgt de wondermooie Belle op haar avontuurlijke zoektocht naar de ware liefde. Op haar tocht ontmoet ze de gekste personages en leert ze dat echte schoonheid vanbinnen zit.

Na ‘I love you, you’re perfect, now change’, ‘The Scarlet Pimpernel’, ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ en ‘Nunsense’, wordt Disney’s ‘Beauty and the Beast’ de vijfde musical productie van Westel Musical. De vereniging werd opgestart in 2007 en bestaat ondertussen 10 jaar. Om dit jubileum jaar te vieren, ging men op zoek naar een kaskraker van formaat. Men is dan uiteraard erg blij dat men de toestemming van Disney gekregen hebben om deze musical in Westerlo te mogen opvoeren. Westel Musical is ondertussen uitgegroeid tot een 50-koppige vereniging die samen hun schouders gezet hebben onder dit grootse project.

Speeldata en info :

De voorstellingen vinden plaats op 28, 29, 30 april en 5 mei om 20u. Op 1 mei is er een matinee voorstelling voorzien om 14.30u. De opvoeringen vinden plaats in de polyvalente zaal van Voorkapel, Stijn Streuvelstraat 11. De zaal zal helemaal omgetoverd worden zodat iedereen de magie van Disney van dichtbij kan meebeleven.

Tickets kan je reserveren op 0495 99 24 20 (elke dag vanaf 18u).