Trajectcontrole op de Aarschotsesteenweg in Herselt in werking gesteld

Westerlo - De Aarschotsesteenweg is een onderdeel van de drukke verkeersader N19 Turnhout – Leuven. Wekelijks passeren er gemiddeld 100.000 voertuigen. Omdat op dit traject in het verleden heel wat verkeersongevallen gebeurden waarvan zelfs enkele keren met dodelijke afloop en omdat uit snelheidsmetingen bleek dat heel wat bestuurders zich niet aan de maximale snelheid hielden, werd beslist om een trajectcontrole in beide richtingen te plaatsen teneinde de verkeersveiligheid te verhogen.

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Het systeem maakt gebruik van automatische nummerplaatherkenning. Indien u met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten dan worden deze gegevens onmiddellijk doorgestuurd naar de lokale politie Zuiderkempen. De politie stelt hiervan dan een proces-verbaal op. Tijdens de maand maart 2017, de eerste maand waarin het systeem werkzaam was, werden 792 overtredingen vastgesteld. Er werd zelfs een bestuurder betrapt met een gemiddelde snelheid van 112km/u en die dus 42km/u gemiddeld te snel reed. Hierdoor bracht hij het leven van andere weggebruikers en van zichzelf ernstig in gevaar. De nodige afspraken met Justitie werden gemaakt opdat overtreders niet ongestraft blijven.