Zeventigers bundelen jeugdavonturen in boek van 150 pagina’s

Westerlo - Louis Van Calster (78), Don Steurs (76), Jos Vermeulen (76) en Louis Laeremans (76), vier zeventigers uit Zoerle-Parwijs bundelden verhalen over hun kindertijd in Zoelse Zielen. Hun idee ging een eigen leven leiden op Facebook en resulteerde in een eigen boek.

Het idee achter het boek komt van Louis Laeremans. “Vorig jaar kwam ik per abuis op Facebook terecht”, vertelt Louis. “Elke zondagvoormiddag zette ik hier een verhaal uit mijn jeugd op. Al snel begon dit een eigen leven te leiden en ik kreeg er niets dan positieve reacties op. Louis, Jos en Don contacteerden me en stelden voor om er een boek van te maken. Zij hadden ook straffe verhalen. Gewapend met een dictafoon ging ik bij hen langs. Nadien typte ik alles uit. Eerst begon ik in het dialect te werken, maar achteraf heb ik alles wat verfraaid en er een mix van gemaakt.”

De jeugdverhalen van de vier vrienden spelen zich in Zoerle-Parwijs en een beetje in Voortkapel af. “We noemen zo weinig mogelijk namen in het boek”, vertellen ze al lachend. “We willen geen ambras in het dorp.” Louis Laeremans zet nog trouw elke zondag een verhaaltje op zijn Facebookpagina. Of er nog een tweede boek gaat verschijnen weten ze niet. “We hebben voorlopig 150 exemplaren laten drukken. Als die verkocht zijn, zijn we uit de kosten. En dan zullen we zien, want we zijn niet meer van de jongsten.”

Het boek kan besteld worden bij Louis Laeremans via 0493.53.06.82, in Domein de Asberg in Zoerle-Parwijs of via de Facebook van Louis Laeremans