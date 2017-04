Gemeente investeert 1,4 miljoen in straten en wegen

Westerlo - De gemeente Westerlo laat dit en volgend jaar werkzaamheden uitvoeren aan wegen en straten. Onder andere de Gevaertlaan, Gravin de Merodestraat, Lossing en de Industrieweg in Heultje, Tolhuis en Lange Nieuwstraat in Tongerlo, Oeveldorp, Lindenstraat en Moleneinde in Oevel en heel wat andere kleinere wegen in de zeven dorpen van Westerlo staan op het programma.

In totaal staan er werken aan een veertigtal straten op het programma. De kostprijs bedraagt 1,4 miljoen euro. Dat geld dient om straten een nieuwe toplaag asfalt te geven, voor het bestrijken van de bovenste laag en voor het vernieuwen van betonvakken. Op die manier kunnen de straten en wegen langer mee.

De asfalteringswerken vinden, als het weer en de planning van de aannemers het toelaten, plaats in de zomermaanden juni, juli en augustus, de betonwerken in september en oktober en de bestrijkingswerken in 2018. De hinder per straat is meestal tot een dag of enkele dagen beperkt.