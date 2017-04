100 km nieuwe fietstrajecten in de Kempen

Westerlo - Groter, veiliger en aantrekkelijker. Dat is het fietsnetwerk Kempen in 2017. Daarvoor zorgen onder meer honderd kilometer nieuwe trajecten en vijftig extra knooppunten. Met de nieuwe fietskaart stippel je een deugddoende trip of vakantie uit.

Het fietsknooppuntennetwerk in de Kempen serveert je eindeloos fietsplezier. Het netwerk telt ruim tweeduizend kilometer prima fietspaden en maakt gebruik van de allermooiste trajecten. De twintig inrijpunten op de kaart vormen prima vertrekplaatsen. Ook de langeafstandsroutes en doorsteken via de fietsostrades staan erop aangeduid. De kaart is te koop bij Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo en Standaard Boekhandel en kost 9,95 euro.