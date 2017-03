Het Klein Theater speelt 'Sexy gerechtje'

Westerlo - Het Klein Theater brengt op 7, 8, 14, 16, 21 en 22 april een ferme portie vrouwenpraat met het stuk 'Sexy gerechtje'. De voorstelling wordt geregisseerd door Thuis-acteur Wim Van de Velde.

"Wij zijn een kleine toneelvereniging uit het Westelse die toneelstukken in een ander jasje brengen", vertelt Siegrid Isenborghs. "Met een hoog amusementsgehalte, met zang en dans, proberen we telkens weer iets ludiek neer te zetten." Vanaf volgende week spelen Sigrid Isenborghs, Helen Geerts en Carine Van Dyck het stuk 'Sexy gerechtje'.

Een korte inhoud :

Moderne vrouwen zijn elegant, charmant, eeuwig jong en seksueel aantrekkelijk. Ze proberen ambitieus te zijn en draaien hun hand er niet voor om om een viergangenmenu op tafel te zetten, tussendoor nog even de was in te steken, te strijken, een vakantie te boeken en elke dag de kinderen op tijd van school te halen. 'Sexy gerechtje' handelt over de (on)haalbaarheid om een moderne vrouw te zijn in een moderne wereld. Een energiek stuk met snelle dialogen waarin heel wat herkenbare situaties de revue passeren.

Regisseur is Wim Van de Velde die de rol van Ruben in de één-soap Thuis speelt. Het stuk wordt gespeeld in zaal het Debuut, Boskant 2 in Westerlo.

Reserveren kan via www.hetkleintheater.be of 0478/44 01 93