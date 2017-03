Davidsfonds Tongerlo blikt naar de toekomst

Westerlo - Dag op dag 70 jaar geleden werd in Tongerlo een Davidsfondsafdeling opgericht. Dat wordt vanavond op het gemeentehuis gevierd met een academische zitting en de voorstelling van het boek '70 jaar Davidsfonds Tongerlo.'

Het Davidsfonds van Tongerlo werd opgericht op 30 maart 1947 onder impuls van toenmalig pastoor Jos Meeus. Nu, 70 jaar later, straalt de Tongelse afdeling nog steeds de waarden van het Davidsfonds uit en de maatschappelijke betrokkenheid door middel van een breed pallet aan activiteiten, lezingen en uitstappen die ook voor niet-leden toegankelijk zijn. "In een tijd van globarisering en digitalisering willen we de mensen uit hun zetel halen om in groep de ontwikkelingen te volgen binnen de wereld om ons heen", vertelt voorzitter Louis Heylen. "Dit doen we door jaarlijks verschillende lezingen met bekende sprekers en culturele uitstappen te organiseren."

70 jaar Davidsfonds in Tongerlo werd door de bestuursleden in boekvorm gegoten. "Het boek is een reflectie van de tijdsgeest en een illustratie van de verschuivingen die zich de voorbije decennia hebben voltrokken of in ontwikkeling zijn." Met een verjonging en vervrouwelijking van de bestuursploeg blikt Davidsfonds Tongerlo met vertrouwen naar de toekomst.

Info + bestelling boek : www.davidsfondstongerlo.be