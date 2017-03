De abdijgidsen staan klaar

Westerlo - Van 2 april tot 30 september kan je elke zondag om 14.30 uur op stap met een gids in de abdij van Tongerlo. Tijdens een wandeling over het binnenplein van de abdij wordt er verteld over de boeiende geschiedenis van de eeuwenoude abdij en kom je meer te weten over het hedendaagse leven van de norbertijnen.

Aansluitend kan men tegen groepstarief het da Vincimuseum bezoeken. Daar hangt de meest getrouwe replica van het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Er loopt momenteel een tijdelijke tentoonstelling over relikwieën. Afspraak aan de ingangspoort. Volwassenen betalen 2 euro per persoon, kinderen -12 jaar kunnen gratis mee. Vooraf inschrijven is niet nodig. Er is geen rondleiding met Pasen op zondag 16 april.

Meer info www.toerismewesterlo.be.