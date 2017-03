Lokale Rotaryclub viert dertigste verjaardag

Westerlo - Met een academische zitting en de uitgave van het boek 'Dertig jaar Rotaryclub Westerlo' ?willen de leden van de Westelse serviceclub zich in de vitrine plaatsen naar de buitenwereld.

“Het boek Dertig jaar Rotaryclub Westerlo ?moet een instrument zijn voor de toekomst, een getuige en inspiratiebron”, vertelt Fons De Groot, de auteur van het boek. “Het moet een vitrine naar de buitenwereld zijn zodat andere mensen inkijk krijgen in wat Rotary eigenlijk is. Wij zijn geen buitenaardse wezens, maar steunen met de opbrengsten van onze activiteiten tal van sociale doelen in binnen- en buitenland. Met enige trots mogen we toch vermelden dat we in die dertig jaar toch een paar honderdduizend euro aan deze tientallen projecten als ondersteuning gegeven hebben, van waterpompen in Burkina Faso, over de aankoop van industriële wasmachines voor huize Levensruimte in Averbode tot het spelen van Sinterklaas voor de Dreef in Westerlo.”

Het schrijfwerk van het boek is van de hand van Fons De Groot. Hij kon daarbij rekenen op hulp van Herman De Ketelaere, Jos Beirsmans en Lucien Lemmens, toevallig of niet, ook stichtende leden van deze Westelse serviceclub. ?Het boek wordt vanavond voorgesteld in het gemeentehuis van Westerlo en bevat o.a. alle projecten die in de loop der jaren ondersteund werden?.