Op bezoek bij de Vredesgemeenschappen van San José de Apartado

Westerlo - Een internationale delegatie van meer dan dertig mensen staat klaar om op donderdag 15 maart te vertrekken naar Colombia, op bezoek bij de Vredesgemeenschappen van San José de Apartadó. Onder hen ook een aantal mensen uit Westerlo.

Nu er een vredesakkoord ondertekend is zou men kunnen denken dat alles koek en ei is. Niets is minder waar. Er spelen nu krachten om de macht te grijpen en gronden te eigenen. Weerom zit de ‘gewone mens’ gekneld in dit geweld. Een bezoek aan de Vredesgemeenschap zal deze mensen een hart onder de riem steken, ze staan niet alleen in hun strijd. “Maar deze trip is veel meer dan dat”, vertelt Sus Van Olmen. “Lobbywerk op vele verschillende niveaus zal niet ontbreken. Daarnaast staan er ook vele contacten gepland met ambassadeur, vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en een internationaal symposium op een universiteit zal niet ontbreken. Mede door onze aanwezigheid willen we zowel in Colombia, hier in België en Europa de aandacht blijven vestigen op de vele mensenrechtenschendingen en de straffeloosheid die nog steeds heerst.” Uit Westerlo gaan Els en Danny Huygens, Harry Plettinx en Sus Van Olmen met de internationale delegatie mee naar Colombia.