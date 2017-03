Krijger van de ring ontvangt topworstelaars op catchgala

Rob Eeckhout, alias Rob Raw, is van kindsaf aan geobsedeerd door catch. “Meer dan vijftien jaar geleden kocht ik een tweedehands boksring”, begint Rob zijn verhaal. “In Engeland en Nederland volgde ik lessen en voor de rest was er veel zelfstudie mee gemoeid. Geen makkelijke beslissing, want in België is het beoefenen van deze sport niet zo evident. Catch is zoals op tv, een totaalspektakel van sport, fantasie en entertainment. Elke catcher beeldt een bepaald karakter uit. Zo heb je jongens die als ­viking of gladiator in de ring verschijnen.”

Het personage Rob Raw is de krijger van de ring. “Mijn gezicht is dan ook beschilderd. Catch is een vrij harde sport en blessures komen geregeld voor. Het is een sport met veel impact en techniek is heel belangrijk. Ik doorkruis heel Europa om aan wedstrijden deel te nemen. Eind maart ben ik nog uitgenodigd op een toer in Japan als enige buitenlander”, zegt Eeckhout trots.

Op vrijdag 17 maart organiseert Rob Raw een catchcafé in de Zoerla, Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs. Op de affiche staat onder andere Tom La Ruffa uit Frankrijk, een tv-ster uit het Amerikaanse circuit. Ook de Noord- Ierse Tron, een kolos van 2,13 meter groot en 145 kilogram zwaar komt zijn kunnen tonen, net als het Schotse vader-zoon-duo Mac Campbell en Scott Rider. Die zijn samen goed voor 300 kilogram aan spieren. Uit Nederland komen de extravagante Van Kunderbroers en Sexy Cindy, Audrey Bride reist vanuit Hongarije naar Westerlo. De show start om 20u. Tickets in voorverkoop kosten 5 euro, 7 euro aan de kassa.

Tickets via 0479.44.76.51.