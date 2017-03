Westerlo - Op dinsdag 21 maart organiseert Lokaal Dienstencentrum TerHarte een zorgforum over het belang van samenwerken in de thuis- en mantelzorg. Met dit zorgforum wil men een dialoog op gang brengen over het verloop van de communicatie tussen de verschillende spelers in de thuiszorg.

Professionals of mantelzorgers die hieraan willen meewerken zijn welkom op dinsdag 21 maart van 13.30 tot 17 uur in Lokaal Dienstencentrum TerHarte in de Verlorenkost 22 in Westerlo. Deelnemen is gratis, inschrijven kan nog tot 10 maart. Thuiszorg en mantelzorg spelen een cruciale rol om mensen langer in de vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. Een goede samenwerking en communicatie tussen professionals en mantelzorgers is dan ook cruciaal. Samenwerken is tegelijk ook een uitdaging. Iedereen heeft zijn eigen kennis, zijn eigen visie, en zijn eigen regels. De vergrijzing van onze samenleving maakt de uitdaging om vlot, kwalitatief en efficiënt samen te werken nog groter.

Info : Lokaal Dienstencentrum TerHarte, dienstencentrum@ocmwwesterlo.be - 014 53 87 87