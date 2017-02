Feestcomité geeft boek 'Oevel in hart en nieren' uit

Westerlo - Het feestcomité van Oevel geeft een boek uit met als titel ‘Oevel in hart en nieren’. Het boek is het werk van auteur Jef Verrezen, voormalig schooldirecteur van de basisschool van Oevel en lid van diverse Oevelse verenigingen. Het boek beschrijft o.a. de ontstaansgeschiedenis van Oevel, het onderwijs, de kloosterzusters, de burgemeesters en de gehuchten.

Maar anderzijds gaat het boek ook vooral over het Oevel van nu, alle verenigingen, bekende Oevelaars ver buiten Oevel, maar ook bekende Oevelaars in eigen dorp. De grootste sporters, de muzikanten,… Het boek telt 330 pagina’s en is gestoffeerd met tal van foto’s. Tot 5 maart kan je het bestellen aan de reservatieprijs van 30 euro. Nadien betaalt men 35 euro. Er is slechts een beperkte oplage verkrijgbaar en het is een éénmalige uitgave. Bestellen kan door het bedrag van 30 euro over te schrijven op rekening BE83 0015 6088 6715 met vermelding van uw naam, adres en eventueel emailadres.