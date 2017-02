Jongerencast van Gekko herneemt muzieksprookje Suikernood

Westerlo - De Kids+ van Gekkotejater Lichtaart herneemt ‘Suikernood’, een kraakverse productie vol humor, zang en dans, in Westerlo. De cast van 15- tot 24-jarigen wekt hun originele sprookje van een land zonder suiker weer tot leven in theater De Krekke tijden het weekend van 18 en 19 maart.

‘Suikernood’ vertelt het verhaal van een koninkrijk niet zo heel lang geleden en niet zo heel ver hiervandaan waar op een dag de suiker helemaal op is. De koning is een heuse zoetebek en stuurt zijn adviseur op pad om de suikerbron te vinden. Die verzeilt tijdens zijn zoektocht in allerlei absurde situaties waarbij hij al even bijzondere personages ontmoet.

'Suikernood' is een familievoorstelling, voor iedereen van 7 tot 97 jaar. “We zorgen voor een mix van beweging, muziek, kolder en ook subtielere grappen. Voor iedereen zit er wel iets in de voorstelling. In feite zou je ze zelfs meerdere keren moeten zien. Je zal telkens iets nieuws ontdekken”, vertelt regisseur Wim Sterckx trots.

Ook de tekst van ‘Suikernood’ komt uit de fantasie en de vingers van Wim Sterckx. “Ik ben er in feite al meer dan 15 jaar geleden aan begonnen, maar heb de tekst pas anderhalf jaar geleden helemaal uitgewerkt. Inspiratie haalde ik bij voorstellingen van de Kakkewieten, Monty Python en ook een vleugje studio 100.“ De muziek en liedjes werden speciaal voor deze productie gecomponeerd door Geert De Wever en Nele Witvrouwen, een muzikaal koppel dat al meerdere musicals op zijn naam heeft staan.

De cast bestaat uit 3 jongens en 11 meisjes, allemaal tussen de leeftijd van 15 en 24 jaar.. “Het is een toffe, supercreatieve en enthousiaste bende”, glimlacht Wim Sterckx, “En er zit echt wel een pak talent tussen. Dat is ook nodig, want ze moesten bijvoorbeeld de liedjes kunnen inzingen in een studio. Een van die jeugdige toppers, Bieke Janssens, heeft trouwens heel de choreografie uitgedacht.”

De voorstellingen van Suikernood vinden plaats op zaterdag 18 maart (14.30 u. en 19.30 u.) en zondag 19 maart (14.30 uur). Theater De Krekke vind je in de Sint-Lambertusstraat in Westerlo. Reserveren kan via www.dekrekke.be.