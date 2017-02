Oude rijkswachtkazerne Vismarkt te koop

Westerlo - De oude rijkswachtkazerne op de Vismarkt in Westerlo staat te koop. Niet zomaar voor de hoogste bieder, maar voor wie, naast een goed bod, ook een sterk inhoudelijk plan kan indienen. Geïnteresseerden moeten voor 31 maart 2017 hun voorstel indienen.

De oude rijkswachtkazerne is een historisch gebouw uit 1896. Het is niet beschermd, maar wel opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. De gemeente wil het gebouw zoveel mogelijk bewaren. Voor de invulling zoekt men investeerders die, met respect voor de eigenheid van het historische pand, ervoor kunnen zorgen dat het opnieuw een belangrijke plaats kan innemen in het dorp. De gemeenteraad keurde het bijzonder bestek voor de marktbevraging en verkoop eind december goed.

120 jaar ten dienste van Westerlo

De oude rijkswachtkazerne op de Vismarkt in het centrum van Westerlo heeft bijna 120 jaar ten dienste gestaan van de Westelse bevolking. Van 1898 tot 1971 was het de kazerne voor de rijkswachtbrigade Westerlo, daarna deed het dienst als brandweerarsenaal tot de brandweer in 2010 verhuisde naar Veiligheidscentrum De Marly aan de Merodedreef. Ondertussen had ook het secretariaat van de Kinderclub, de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, hier haar stek, totdat die ook in 2013 verhuisde naar het nieuwe kantoor in de Meulemanslaan in Tongerlo.

Leven in de brouwerij

Dit waardevol gebouw is ideaal gelegen om meer leven in de brouwerij te brengen in het centrum van Westerlo met respect voor de omwonenden. De gemeente wil het gebouw verkopen, maar wil ook dat het waardevolle karakter van het gebouw behouden blijft. Om in gebruik te kunnen genomen worden moet het pand grondig gerenoveerd worden.

Niet alleen het gebouw, maar ook de achterliggende parkeerruimte staat te koop. De minimum vraagprijs voor het gebouw bedraagt 395 000 euro, met achterliggend perceel bedraagt de minimum vraagprijs 650 000 euro. Het achterliggend perceel kan nooit afzonderlijk aangekocht worden. De gemeente wil echter niet zomaar verkopen aan degene die het geld op tafel legt, maar beoordeelt alle voorstellen ook inhoudelijk.

Meer info : communicatiedienst gemeentehuis, communicatie@westerlo.be, 014 53 91 41