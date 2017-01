CD&V Westerlo vierde Guy Van Hirtum die 20 jaar burgemeester is

Westerlo - Op zondag 29 januari vond de nieuwjaarsreceptie van CD&V-Westerlo plaats. Gast op deze receptie was de nationale CD&V-voorzitter Wouter Beke. Hij kwam naar Westerlo om burgemeester Guy Van Hirtum te feliciteren die ruim jaar 20 jaar de burgemeestersjerp mag ombinden.

“CD&V is een volks- en bestuurspartij. Dat wordt onderstreept door burgemeesters die 20 jaar hun hart en ziel verkopen aan hun gemeente en haar inwoners”, stelde Wouter Beke. “Ik wilde er dan ook graag persoonlijk bij zijn om Guy, een echte Wij-burgemeester, te feliciteren.”

Guy Van Hirtum (57) nam in 1988 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd toen het jongste gemeenteraadslid. In 1994 haalde hij reeds 2053 voorkeurstemmen. Dat aantal werd in 2000 bijna verdubbeld tot 3923. In 2006 haalde hij 4.334 voorkeurstemmen. Sinds 1995 zetelt hij in het schepencollege. Hij was onder meer schepen van jeugd en financiën. In juni 1996 volgde hij Jos Dupré op als burgemeester.