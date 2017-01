Westerlo - Vrije Basisschool 't Grafiekje uit Tongerlo organiseert op zaterdag 18 maart haar jaarlijkse quiz. De quiz werd opgesteld door de oudervereniging en heeft een 'feel-good' moeilijkheidsgraad.

De quiz vindt plaats in de parochiezaal van Tongerlo en begint om 20 uur. Inschrijven kan via grafiekjequiz@gmail.com. Ploegen bestaan uit 4 tot 6 personen. Inschrijven kan tot 10 maart. Er worden slechts 35 ploegen toegelaten. Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 15 euro.