E313 tussen Antwerpen en Hasselt afgesloten op zaterdag 21 januari

Op zaterdag 21 januari wordt de E313, ter hoogte van de werken aan de snelwegbrug over de spoorlijn Lier-Herentals in Grobbendonk, volledig afgesloten in beide richtingen. Het tijdelijk afsluiten van de snelweg is nodig voor het aanvoeren en plaatsen van de brugliggers.