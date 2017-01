Eregemeenteraadslid Jos Thys overleden

Westerlo - In het ziekenhuis van Geel is maandag Jos Thys (81) uit Westerlo-centrum overleden. Jos Thys startte in 1958 zijn bedrijf Smederij Thys op. Dat bedrijf wordt reeds enkele tientallen jaren door zijn zoon Bert voortgezet. Jos Thys was in Westerlo ook actief in de gemeentepolitiek. Jarenlang was hij mee een sterkhouder van het lokale brandweerkorps, waar hij de graad van sergeant-majoor had. De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 21 januari om 10 uur plaats in de Sint-Lambertuskerk in Westerlo.