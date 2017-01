De collega's pakken Zoerla in

Westerlo - Op woensdag 25 januari wordt de Zoerla ingepakt door de collega's. Een cast met tientallen bekende acteurs brengen deze humoristische theatervoorstelling van de Vlaamse ambtenarij in de jaren zeventig.

Een grote cast met veel bekende acteurs brengen een dwarsdoorsnede van de Vlaamse ambtenarij in de jaren zeventig. Politieke benoemingen, vriendjespolitiek, partijkaarten, roddels, gekibbel en alles wat nog komt kijken bij het bureauwerk op de vierde verdieping van het ministerie van financiën. Tickets kosten 18 euro in voorverkoop bij het onthaal op het gemeentehuis of 20 euro aan de kassa in De Zoerla.

Info : 014/53 92 00