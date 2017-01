Verbouwing fietsgebouwen tot klaslokalen gestart

Westerlo - De gemeente Westerlo gaat de twee fietsgebouwtjes van de lagere school van Heultje verbouwen tot volwaardige klaslokalen. Architect Sarah Theeuws uit Westerlo tekende het plan en maakte het aanbestedingsdossier op. De vermoedelijke kostprijs van de bouwwerkzaamheden bedraagt 298 000 euro.

De keuze voor verbouwen is een duurzamere oplossing dan bijvoorbeeld het bijzetten van containerklassen. De uitbreiding is nodig omdat heel wat jonge gezinnen vlot de weg naar Heultje vinden. Deze week is bouwonderneming Postelmans-Frederix uit Beringen gestart met de werken. De daken van beide gebouwen werden verwijderd. Op 1 februari starten de feitelijke werken.