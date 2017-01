Kunst en Geest brengt spannend en mysterieus avontuur

Westerlo - Theatergezelschap Kunst en Geest speelt de volgende weken het stuk ‘Amarantha’. Het is een muzikaal verhaal, een mix van dans, spel en muziek, gespeeld door 35 kinderen van 6 tot 14 jaar. De eerste voorstelling gaat door op 14 januari in theaterzaal de Krekke.

Het verhaal : De oma van Fientje is moe en wil graag op reis naar opa die reeds lange tijd op haar wacht ‘hierboven’. Fientje is verdrietig en zal haar lieve oma missen. Maar oma heeft nog een verrassing voor Fientje en geeft haar een geheime doos. Fientje begrijpt het allemaal niet zo goed en gaat op zoek. Ze vindt een oude bril en een opdracht. Zal ze daarin slagen? En wat is de notaris van de familie van plan? Krijgt Fientje hulp van ‘hierboven’?

Praktisch :

- Speeldata: 14, 21, 27, 28 januari om 19 uur en 15 en 22 januari om 15 uur.

- Inkom 9 euro en -12 jaar 6 euro

- Theaterzaal De Krekke St. Lambertusstraat Westerlo

Reservatie online op www.kunstengeest.be of tel. 0471-481734 van Café Libro Westerlo