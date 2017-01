Regen van mei en juni 2016 erkend als ramp

Westerlo - Vlaanderen heeft de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 als een algemene ramp erkend. Wie schade had, kan tot 31 januari een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming indienen.

Hulp nodig bij je aanvraag? De gemeente biedt hulp aan bij het samenstellen van je aanvraag bij het Rampenfonds. Had je landbouwschade? Dan maak je een afspraak met de dienst lokale economie via jef.laenen@westerlo.be of 014 54 75 75. De schadevaststelling van de landbouwcommissie van deze zomer is een belangrijk onderdeel van je aanvraag maar er moeten nog enkele andere formulieren ingevuld worden vooraleer je aanspraak kan maken op een vergoeding van het Rampenfonds. Niet-landbouwers kunnen voor een afspraak terecht bij de noodambtenaar via jos.peetermans@westerlo.be en 0476 31 24 29. Meer info over het Rampenfonds vind je op de webpagina : overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.