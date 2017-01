Vormingsavond rond migratie

Westerlo - Op maandag 23 januari om 19.30 uur vindt er in de Merodezaal in Heultjedorp 1 een vormingsavond over migratie plaats. Vluchtelingen en migratie is een brandend actueel thema. Hier wil de Wereldraad graag op inspelen.

Maar is er ook een band met de 4de Pijlerprojecten? Welke rol spelen migranten voor de ontwikkeling in hun thuisland? Wat is het verband tussen migratie en ontwikkeling? Je krijgt een antwoord op deze en andere vragen. De wereldraad organiseert deze vormingsavond samen met de provincie Antwerpen en het Steunpunt 4de pijlers. De vorming is gratis.

Vooraf inschrijven kan via de site: http://4depijler.be/kalender/event/detail/detail/849.