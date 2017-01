Westerlo - Het Lokaal Dienstencentrum TerHarte organiseert vanaf 17 januari tweewekelijkse bijeenkomsten rond ‘Gezond leven’. Je krijgt hier eenvoudige en gemakkelijke tips om er een gezonde levensstijl op na te houden.

Wil je een maatje minder? Wil je je gewicht stabiel houden? Wil je je bloedsuiker of je bloedvetten terug onder controle? Een gezonde levensstijl aannemen is niet makkelijk. Maar er is hulp. Vanaf januari organiseert het Lokaal Dienstencentrum samen met drie diëtisten tweewekelijkse bijeenkomsten. Je krijgt er eenvoudige en gemakkelijke tips.

Het startmoment vindt plaats op dinsdag 17 januari om 14 uur in het Lokaal Dienstencentrum TerHarte en is gratis. De volgende sessies vinden plaats elke eerste en derde dinsdag van de maand. Maar je kiest zelf hoe vaak je langskomt. Tweewekelijks of maandelijks. Je kan komen wanneer het past. Je betaalt 7,50 euro per keer. Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming is er een sociaal tarief voorzien van 5 euro.

Meer info :

- Lokaal Dienstencentrum TerHarte Verlorenkost 22 in Westerlo, dienstencentrum@ocmwwesterlo.be, 014 53 87 87

- gezondheidsraad bij de cultuurdienst op het gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61, cultuur@westerlo.be - 014 53 92 00