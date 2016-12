Abdijmuur wordt gerestaureerd

Westerlo - Momenteel wordt de westelijke abdijmuur van de abdij van Tongerlo, aan de kant van de Oevelsedreef, gerestaureerd. De muren van de omwalling zijn in de loop der tijden beschadigd en vervallen geraakt en het voegwerk is niet meer in orde. Ook hoekgebouw Den Herman wordt volop gerestaureerd.

Dat wachttorentje deed vroeger dienst als studiehuis. Het torentje dankt haar naam aan een verhaal uit de Brabantse Omwenteling. Godfried Hermans, de toenmalige abt, zou langs dit torentje ontsnapt zijn toen de Oostenrijkers hem door de abdijgebouwen achterna zaten. De werkzaamheden passen in de stapsgewijze restauratie van de hele abdij. Eerder werden in 2001 al de noordelijke muur, in 2005 de oostelijke muur en in 2012 de zuidelijke omwalling hersteld. De renovatie is een initiatief van de vzw Norbertijnenabdij, maar ook de overheid draagt, zoals wettelijk bepaald, haar steentje bij om dit belangrijke erfgoed in goede staat te houden. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 177.000 euro. In totaal kost de restauratie van dit deel van de abdij 890.000 euro.