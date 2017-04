55-jarige vrouw vermist in Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg - Politie en parket vragen om uit te kijken naar de 55-jarige Berlinde Verloo, roepnaam Linda. De vrouw is sinds maandagochtend vermist en werd voor het laatst gezien in de Lerrekensstraat in Heist-op-den-Berg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De vermiste vijftiger vertrok vanuit de Lerrekensstraat met haar wagen, een lichtgrijze BMW 520 Break, met nummerplaat 1-GND-483. Berlinde Verloo is 1m66 en normaal gebouwd. Ze heeft opgestoken halflang blond haar en een verzorgd uiterlijk. Vermoedelijk droeg zij op de dag van haar verdwijning een witte blouse, een donkere rok en zwarte damesschoenen met hak.

Het parket linkt de verdwijning in eerste instantie niet aan criminele feiten, maar alle pistes worden tijdens het onderzoek opengehouden. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht om de politie te contacteren via het gratis nummer 0800.30.300. Reageren via email kan via opsporingen@police.belgium.eu