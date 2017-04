Rusty Nail maakt droomdebuut tijdens Lokale Helden in Heist

Heist-op-den-Berg - Lokale Helden programmeert op vrijdag 28 april meer dan duizend artiesten op zo’n 460 podia, verspreid over 190 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Ook in de Mechelse regio wordt vlot gehoor gegeven aan het initiatief van Poppunt, dat samenvalt met de aftrap van de Week van de Amateurkunsten. Welke lokale superster woont er misschien wel bij u thuis om de hoek? Uw krant zoekt het de komende dagen uit.

De gloednieuwe rockformatie Rusty Nail maakt haar debuut tijdens Lokale Helden in café ’t Wit Paard in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg). De groep twintigers en dertigers uit Wespelaar (Haacht), Herent en Heist ontstond eind vorig jaar en beleeft nu een droomstart dankzij de uitbaters van het café.

Rusty Nail is een samenraapsel van muzikanten uit twee bestaande bands. Bassist Jan Moons en drummer Sven Maebe doen zo ook hun ding bij Booze Blender. Zanger Kristof Nys, sologitarist Tuur Desagher en ritmegitarist Kristof De Weerdt leggen hun ziel nog in Nasty and the Fliptones. Eind vorig jaar sloeg het gezelschap de handen in elkaar voor wat aanvankelijk een gelegenheidsproject zou worden. “Voor een feestje van een kameraad studeerden we enkele nummers in. Dat klikte meteen goed, dus beslisten we vooraf al om eraan verder te werken”, vertelt Kristof De Weerdt uit Heist-Goor.

De muzikanten kennen elkaar al jaren, en zijn ook allemaal fans van het wat hevigere en stevigere werk. “Aanvankelijk was het onze bedoeling om na het gelegenheidsproject ruim de tijd te nemen om aan eigen nummers en covers te werken. Maar toen plots de vraag kwam om in ’t Wit Paard te spelen, wilden we die kans toch grijpen. We krijgen ondertussen wel zo’n uurtje gevuld met covers van onder meer Volbeat, Black Stone Cherry en Five Finger Death Punch: het stevigere rockwerk, maar geen echte metal.”

Zelf is De Weerdt al jaren klant bij het café. “Ik woon amper 200 meter verder en ken de uitbaters goed”, vertelt hij. “We geraakten aan de praat over het nieuwe project, en voor ik het wist, hadden we een optreden beet. Dat het bovendien nog eens kaderde in het programma van Lokale Helden, wisten we vooraf niet. Uiteindelijk bleek dat Kris Vlemings van ’t Wit Paard ons had ingeschreven. We zijn hem daar erg dankbaar voor. In Heist-Goor hangt het momenteel vol met affiches met onze naam erop, we krijgen persaandacht én een kans om te spelen: een betere start hadden we niet kunnen dromen.”

Het optreden gaat vrijdag van start om 21u, de toegang is gratis.