Studenten lanceren hippe kledinglijn: "Kinderen tekenden designs"

Heist-op-den-Berg - Little Roots Apparel. Zo heet het gloednieuwe kledingmerk dat Heistenaar Hendrik Scheirs samen met vier collega-studenten lanceerde. Opvallend: de opdrukken zijn getekend door kinderen én een deel van de winst gaat naar een goed doel.

Heistenaar Hendrik Scheirs volgt samen met collega’s Deborah D’amico, Sofie Kuppens, Stijn Dejaegere en Benno Boufessile een opleiding bedrijfsbeheer aan de hogeschool UCLL in Leuven. In het kader van een schoolopdracht begon het gezelschap enkele maanden geleden te brainstormen over wat uiteindelijk Little Roots Apparal zou worden.

“We wilden vooral niet het zoveelste kledingmerk worden met een opvallende tekst of slogan als design”, vertelt Scheirs. “Het leek ons daarom een goed idee om onze opdrukken te laten tekenen door kinderen. Om aan tekeningen te geraken, gingen we langs bij onze vroegere basisscholen. Ook de Vrije Basisschool van Heist-centrum, waar ik ooit op de schoolbanken zat, reageerde zeer enthousiast. Ons cactus-design is bijvoorbeeld van de hand van een jongen uit het derde leerjaar”, geeft hij nog mee.

Het vijftal draagt met Little Roots Apparel ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Daarom schenken ze 35% van hun winst weg aan Make-A-Wish Vlaanderen. De prints worden voortaan gedrukt op tassen, sweaters en T-shirts. Voorlopig is het aanbod nog alleen via de webshop verkrijgbaar. “Maar we leggen volop contacten met verschillende kledingzaken om de collectie op die manier te verspreiden”, meldt Scheirs nog.

www.littlerootsapparel.be