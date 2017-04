G-muzikanten doen het goed in gemeente

Archiefbeeld: Heistenaar Paul Michiels is al van bij de start peter van het project Foto: TAB

Heist-op-den-Berg - Het G-muziekproject in Heist-op-den-Berg zit sinds de start in 2013 stevig in het zadel. Ook volgend schooljaar worden de lessen voor muzikanten met een beperking weer voortgezet.

Het project met Heists muzikant Paul Michiels als peter kwam oorspronkelijk tot stand uit noodzaak. “De vraag naar een dergelijk initiatief nam alsmaar toe”, vertelt Bernadette De Cat, die het project coördineert. “Het begon met een achttal geïnteresseerden, inmiddels schommelt het aantal deelnemers tussen de veertien en zestien. Het initiatief biedt een oplossing voor een kleine groep geïnteresseerden die nergens terecht kan voor een muziekopleiding, maar toch de behoefte voelt om te musiceren. Dit is belangrijk, omdat G-muziek momenteel nog niet in het decreet van het gewone muziekonderwijs is opgenomen, al zijn er wel al academies die het aanbieden.”

De individuele en aangepaste lessen worden al van bij het begin gegeven door professioneel muziektherapeute Jolien Vrolix. Het college van burgemeester en schepenen stelt haar voor volgend schooljaar opnieuw aan. De financiering van het project gebeurt wel volledig door externe partners. “Onder meer verschillende serviceclubs dragen telkens een steentje bij”, vertelt De Cat nog. “Dit jaar konden we ook rekenen op de steun van coverband Elentriek. Zij schonken 5.000 euro van de opbrengsten van hun evenement Elentriek voor het Leven aan de G-muziekwerking.” Wie interesse heeft om in te schrijven voor het schooljaar 2017-2018, kan daarover contact opnemen met Bernadette De Cat of Mieke van der Heijden van cc Zwaneberg.

bernadettedecat@hotmail.com, 0477.78.80.11, mieke.van.der.heijden@zwaneberg.be, 015.22.83.56