Spelconsoles en games in uitverkoop na faillissement Q-Games

Heist-op-den-Berg / Lier - De Lierse en Heistse videospellenwinkels Q-Games zijn door de Antwerpse rechtbank van koophandel, afdeling Mechelen failliet verklaard. Beide zaken stonden voordien bekend als Game Mania-filialen.

Nadat de overeenkomsten met Game Mania vorig jaar stopten, gingen de franchisehouders in hun Lierse en Heistse winkels door onder de naam Q-Games. Op 24 augustus van vorig jaar werd een gerechtelijke reorganisatie ingezet. Op 21 november werd de opschorting van betaling verlengd tot 20 februari van dit jaar. Op 13 maart beslisten de zaakvoerders zelf om er een punt achter te zetten. Als curator werd de Mechelse advocaat meester Thierry Lammar aangesteld.

De voorraad van beide winkels wordt op vrijdag 21 en zaterdag 22 april telkens van 10u tot 17u uitverkocht door veilinghuis Moyersoen. “In de Lierse winkel zijn zo'n 7.500 games te koop, zowel nieuw als tweedehands. In Heist-op-den-Berg gaat het om 720 nieuwe games en zo'n 5.200 tweedehands games. Alles is te koop aan 60 procent korting”, legt CEO Christophe Moyersoen van het veilinghuis uit. “Er zitten ook tal van spelconsoles in het aanbod, van Xbox tot Playstation en Wii. Ook de winkelinrichting is te koop.”

Betalen kan met Bankcontact, Mastercard, of Visa. Wat na de uitverkoop nog blijft liggen, wordt allicht nog in een veiling verkocht.

www.moyersoen-auctions.com